Pré-candidato ao Governo do Piauí, Alessander Mendes diz que emprego será o maior desafio

O pré-candidato do Podemos ao governo do Estado, Alessander Mendes, revelou em entrevista que o partido oficializará no próximo mês a chapa majoritária que disputará a eleição deste ano. Até o momento dois nomes já foram confirmados, o do próprio Alessander para o governo e de Fábio Sérvio para o senado. A legenda ainda busca outro aliado para compor na cadeira de vice-governador.



Alessander comentou a evolução da sua pré-candidatura e a intensa agenda com várias reuniões. “Estou surpreso pelo clamor de mudança que as pessoas estão tendo. Fizemos vários encontros ouvindo as comunidades, tivemos mais de 82 encontros em Teresina. Desde a sexta estamos reunidos e vamos ficar até o dia 05 de junho. Os técnicos estão tabulando as reclamações das comunidades, o lançamento da pré-candidatura deve acontecer entre o dia 15 e o dia 20 de junho”, revelou o pré-candidato.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Em processo de construção do plano de governo, o advogado apontou os maiores desafios para o próximo governador do Piauí. “A gente está colocando alguns pontos centrais, dentre eles o emprego, que a gente coloca como uma das propostas mais importantes neste momento, essa é o grande desespero da comunidade. Mas não adianta ter só renda, é preciso que eu tenha saúde, educação, e segurança pública. O nosso plano vai ser feito ouvindo as pessoas para conhecer o problema, aí entra a gestão de governabilidade, esse é o papel do governador, dar condições para que essas pessoas cheguem aos objetivos”, disse.

Coligação

Alessander confirmou também que o Podemos dialoga com vários partidos, o objetivo é encontrar um candidato a vice. “Estamos fazendo um diálogo com alguns partidos que não vamos elencar, mas o Podemos busca um vice-governador de um partido aliado, estamos alinhando os projetos políticos de plano de governo e a partir daí unir os interesses de governabilidade do próprio estado. Acredito que em meados de junho a gente tenha definido a nossa chapa majoritária, já temos o pré-candidato ao governo, que sou eu, e o senador que é o jornalista Fábio Sérvio” finalizou.

