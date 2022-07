Prefeito do PTB declara apoio a pré-candidatura de Sílvio Mendes e Joel Rodrigues

O prefeito da cidade de Cristalândia, Moisés Filho, do PTB, anunciou na tarde da última quarta apoio a pré-candidatura de Silvio Mendes (UB) para o governo estadual. O gestor oficializou também a adesão a pré-candidatura de Joel Rodrigues (Progressistas) para o senado. A chapa de oposição será oficializada em convenção no próximo dia 30 de julho.



A única indefinição na chapa PP/União Brasil é quanto a indicação do suplente ao senado na aliança. Até o momento nenhum nome foi definido, porém o presidente do Progressistas no Piauí, Júlio Arcoverde, revelou que o anúncio está perto. “Acredito que até sábado vamos estar com o prego batido e a ponta virada sobre a suplência ao senado. Acredito que tem que ter alguém da capital e alguém que represente o interior, o Charles Silveira é um excelente nome, foi uma referência na educação, reitor da Universidade Federal e deixou um legado para o Estado do Piauí. Não posso garantir que o nome seja ele”, disse o gestor.

Júlio também explicou que a chapa da oposição já atingiu o teto de tempo de TV. “Tenho muita esperança com relação a adesão do PDT, temos vários líderes do partido que tem uma afinidade muito grande com a gente. A gente quer o apoio de todos os partidos, PTB, Avante, União Brasil, Progressistas dentre outros. Porém, hoje já estabelecemos nosso teto de minutos para a televisão, aqueles que quiserem vir, esperamos que venha pelo apoio político”, finalizou.

FOTO: Ascom Silvio Mendes

