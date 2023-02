Prefeito prorroga por mais 15 dias Comissão Especial para Auditoria na FMS

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, prorrogou por mais 15 dias o prazo de funcionamento da Comissão Especial para Auditoria no âmbito da Fundação Municipal de Saúde. A comissão, criada no dia 26 de janeiro com prazo inicial de um mês, tem como objetivo principal analisar os contratos, compras e processos de pagamento da FMS.



O Grupo de Trabalho foi estabelecido um dia após as denúncias do vice-prefeito Robert Rios de que a Fundação Municipal de Saúde teria paga o valor de R$ 8 milhões sem que os valores tenham sido empenhados. Robert rompeu com a gestão de Dr. Pessoa e deixou o grupo político com críticas .

De acordo com o documento, publicado no diário oficial da última sexta (24), além de prorrogar o prazo para a comissão em 15 dias, o Prefeito permite ainda que uma nova prorrogação ocorra, porém, de acordo com a necessidade, mediante solicitação devidamente justificada.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

