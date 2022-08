Prefeitos da região do Vale do Sambito ratificam apoio a candidatura de Silvio Mendes

Um grupo de nove prefeitos da região do Vale do Sambito se reuniu com o candidato a governador Sílvio Mendes (União Brasil), na última terça (24), e reafirmaram o compromisso de apoiar a sua candidatura nestas Eleições 2022. São eles os prefeitos Paulo César (Francinópolis, atual presidente da APPM), Rafael Malta (Elesbão Veloso), Neto Mendes (Prata do Piauí), Wilney (Santa Cruz dos Milagres), Jailson Pio (São Félix do Piauí), Elberth Holanda (Inhuma), Sávio Moura (Lagoa do Sítio), Afonso Sobreira (Novo Oriente) e Dr Robert Segundo (Várzea Grande).

Silvio Mendes avaliou o apoio e valorizou o “sentimento de mudança da região”. “Muito bom receber todos estes prefeitos. Trouxeram boas notícias de seus municípios. E é com eles que a oposição caminha! Por todo o canto do Piauí o que temos constatado é o sentimento de mudança visto em toda a população. Gratidão e meu abraço a todos e a toda a população destas cidades e região”, afirmou Sílvio Mendes.

Ainda na terça o candidato oposicionista recebeu adesão de lideranças que fazem parte da Igreja Evangélica.

