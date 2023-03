Prefeitura enviará novo pedido de empréstimo de R$ 42 milhões para construção de casas

A Prefeitura de Teresina encaminhará um novo pedido de contratação de crédito para a Câmara Municipal. O executivo pedirá autorização para adquirir R$ 42 milhões em empréstimos. O projeto desenvolvido junto à Caixa Econômica Federal, terá como objetivo a construção de casas populares na região da Santa Maria da Codipi.



A contratação do crédito será o primeiro teste para a base governista de Dr. Pessoa em 2023. O Prefeito nomeou o secretário de planejamento, João Henrique Sousa, como o interlocutor junto ao parlamento e o início da articulação terá matérias complicadas para serem votadas.

FOTO: Ascom Semduh



O líder de governo, Antônio José Lira, revelou os detalhes do projeto e demonstrou otimismo com a aprovação. “Esse projeto de empréstimo é de R$ 42 milhões para a construção de casas populares na região da Santa Maria da Codipi. Além deste projeto temos outros dois, o reajuste do magistério, adequando ao piso nacional. O segundo projeto é o Refis. A expectativa é de aprovação, estamos trabalhando para isso”, disse o vereador.

O projeto deve ser protocolado no legislativo até o início da próxima semana e deverá ser votado em regime de urgência.

