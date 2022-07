Presidente Jair Bolsonaro nomeia Téssio Tôrres como novo desembargador do TRT

Através do Diário Oficial da União desta quinta (21) o Presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou o advogado Téssio da Silva Tôrres como novo Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-PI). O novo magistrado venceu a concorrência pela lista tríplice do quinto constitucional da advocacia para a vaga que ficou livre após a aposentadoria do desembargador Wellington Jim Boavista



Advogado militante há cerca de 15 anos, especialmente na área trabalhista, foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Piauí entre 2018 e 2021, membro do Tribunal de Ética e disciplina entre 2013 e 2017 é atual Secretário Adjunto Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT. Téssio Tôrres também é professor de Trabalho e Processo do Trabalho em cursos de pós-graduação.

FOTO: Arquivo Pessoal

