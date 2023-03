Presidente Lula oficializa Bruno Ribeiro como novo Superintendente da PRF no Piauí

O Presidente Lula oficializou no diário oficial da União desta segunda (13) o nome do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí. O Policial Bruno Ribeiro Dias assumirá o comando da PRF no estado. A escolha é feita após um consenso da bancada federal e teria sido aprovada pela cúpula do governo federal após consulta. Veja o documento clicando no link.



Além do novo Superintendente no Piauí, o Governo Federal oficializou ainda as mudanças em 20 estados e no Distrito Federal, veja a lista ao final da matéria. Em todos os estados o órgão passou por alterações. As nomeações são assinadas por Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O nome de Bruno já havia sido antecipado anteriormente, porém só foi oficializado hoje. A demora na nomeação dos novos superintendentes nos Estados ocorreu devido a um pente-fino que foi promovido pela gestão de Lula, o novo governo adotou vários critério já que a PRF esteve envolvida em polêmicas durante o segundo turno da eleição presidencial. O órgão foi acusado de dificultar o acesso de eleitores as sessões de votação, principalmente no nordeste.

Veja a lista de todos os superintendentes nomeados nesta segunda.

Tocantins: Alonso Mata Trindade

Acre: Liege Lorenzett Vieira

Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos

Minas Gerais: Fabio Henrique Silva Jardim

Piauí: Bruno Ribeiro Dias

Rondônia: Luciana da Silva Alves

Pará: Cassiano Hilário Ribeiro Filho

Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt

Goiás: Tiago de Almeida Queiroz

Sergipe: Vladimir Cardoso Hilário

Paraná: Fernando Cesar Borba de Oliveira

São Paulo: Edson José Almeida Júnior

Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa

Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno

Roraima: Marcelo Aguiar da Silva

Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva

Paraíba: Pedro Ivo Nogueira Loureiro

Maranhão: Francinácio Morais Medeiros

Rio Grande do Norte: Péricles Venancio dos Santos

Bahia: Vagner Gomes da Silva

Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos

