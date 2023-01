Presidente Lula pode visitar o Piauí no mês de Fevereiro

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva pode visitar o Piauí no mês de Fevereiro. A informação foi confirmada pelo Ministro Wellington Dias durante coletiva nesta sexta (13). De acordo com o gestor o presidente iniciará no próximo mês uma bateria de visitas aos estados brasileiros, inicialmente Lula viajará em sua primeira agenda internacional para a Argentina, e após percorrerá o país.



Em seu primeiro mandato, em 2002, o Piauí foi o primeiro estado visitado por Lula, aqui o presidente lançou a pedra fundamental do projeto Bolsa Família. No Piauí o chefe do executivo federal teve a maior votação proporcional do país atingindo 76,84% dos votos.

Wellington revelou os detalhes da visita que acontecerá, porém não confirmou a data exata. "O presidente Lula deverá fazer um novo encontro com os governadores e ele quer fazer uma pactuação das prioridades dos estados. Ele também quer fazer uma agenda de visitas aos estados, pedi prioridade para ele vir ao Piauí ja nas primeiras agendas. Provavelmente em fevereiro ele vai andar de forma acelerada”, afirmou.

O ministro ainda reforçou que Lula deverá observar obras paradas e em andamento no estado. “Nesta agenda ele quer verificar obras que estão paradas, em andamento e que foram concluídas. Aqui a reunião de trabalho foi uma preparação para esta visita”, finalizou.

FOTO: Ascom MDS

