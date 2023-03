Um jovem foi preso e um menor apreendido na tarde desta quinta-feira (9) no Parque Brasil III, na zona Norte de Teresina, suspeitos do crime de tráfico de drogas na região. Eles foram alvos de mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça e cumpridos por equipes do 22º Distrito Policial.

De acordo com a investigação, os jovens são primos e há cerca de um mês “abriram uma boca de fumo” para comercializar entorpecentes. Os suspeitos eram monitorados pela inteligência da Polícia Civil.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Um é maior e outro é menor, são primos e estavam no comércio ilegal na região. Começaram agora a vender droga. A equipe investigou e foram presos pelo crime de tráfico de drogas. São primos e estavam começando esse negócio. Demos um basta no CNPJ do crime”, disse o Erlon Viana, chefe de investigação do 22º DP.

No local, foi encontrada uma quantidade de droga pronta para o consumo e dinheiro trocado, o que qualifica o crime de tráfico de drogas. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Teresina.

