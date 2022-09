Progressistas confirma saída de vereadores infiéis: Neto do Angelim e Valdemir Virgino

O presidente do diretório municipal do Progressistas em Teresina, Aluísio Sampaio, confirmou a saída de dois vereadores infiéis da sigla. Deixam o partido Valdemir Virgino e Neto do Angelim. Os parlamentares saem da legenda após declararem apoio ao candidato do PT para o governo, Rafael Fonteles.



Em entrevista Aluísio Sampaio confirmou que a sigla “liberou” os dois parlamentares. “Sim confirmamos que os vereadores foram liberados legalmente para deixar o partido. Eles já foram comunicados. Desejamos boa sorte no caminho político, mas a incompatibilidade ideológica foi definitiva”, afirmou o dirigente partidário.

Em julho Aluísio Sampaio já havia criticado os vereadores pela falta de identidade com o partido. O Progressistas indica a vice, Iracema Portella, na principal chapa de oposição que tem Silvio Mendes como candidato a Governador. Ambos os vereadores não votam em candidatos proporcionais nem majoritários do grupo.

