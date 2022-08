Progressistas espera “reflexão” de vereadores infiéis Neto do Angelim e Valdemir Virgino

O presidente estadual do Progressistas no Piauí, Júlio Arcoverde, revelou que ainda aguarda o apoio dos dois vereadores do partido que anunciaram adesão a candidatura de Rafael Fonteles para o Governo do Piauí. Os infiéis, Valdemar Virgino e Neto do Angelim, apoiam o candidato do PT, apesar do Progressistas estar na coligação do candidato da oposição, Silvio Mendes.



Um dia após o vereador Neto de Angelim se reunir com Fonteles, o líder do partido em Teresina, Aluísio Sampaio, revelou que as bases devem ser definitivas na escolha dos parlamentares. “A gente não só espera os vereadores do Progressistas como todos os vereadores que quiserem fazer parte do nosso grupo. Os vereadores tem que fazer a tendência do povo, as bases, isso pode futuramente modificar as decisões deles. O partido já deu o direcionamento, não vamos fazer mais nada, agora é o livre arbítrio deles. Estamos otimistas e certamente virão outras adesões”, afirmou.

Já Júlio Arcoverde cobrou uma reflexão dos dois vereadores. “Ele vai estar com a gente com certeza, todos os vereadores do Progressistas vão fazer uma reflexão e vão estar acompanhando o Silvio Mendes. Todos os vereadores do Progressistas da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Neto, o vereador Valdemir, o vereador Aluísio já está com a gente. Até o dia 02 vamos definir”, concluiu.

Foto: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no