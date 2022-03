Progressistas prepara ato de filiação dos deputados Marden e Gustavo Neiva

O Progressistas confirmou que os deputados Marden Menezes (PSDB) e Gustavo Neiva (PSB) se filiam ao partido nas próximas semanas. O partido prepara um grande ato de adesões que deve contar, além da chegada dos deputados, com a chegada de vários prefeitos e lideranças. O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira e lideranças nacionais do PP devem participar do ato.



O líder do diretório da sigla em Teresina, Aluísio Sampaio, confirmou o ato de filiação sem precisar a data, o político esclareceu que outros deputados podem chegar ao partido. “Estamos com os prazos da janela e desincompatibilização vencendo, esses prazos são apertados. Esses atos já são esperados e devem ser marcados pelo deputado Júlio e o senador Ciro Nogueira, acredito que o senador faça questão de estar aqui para abonar essas fichas de filiação desses grandes parlamentares que são o deputado Marden e o deputado Gustavo que estão certos de vir par ao partido e quem sabe a gente pode contar com outros deputados de mandato até o fim desse prazo que está se encerrando” afirmou o dirigente.

Além de Neiva e Marden Menezes a única parlamentar da oposição que ainda possui situação indefinida é a deputada estadual Teresa Britto. Filiada ao PV, a deputada pode ser “levada” para a base de Wellington Dias em uma eventual federação nacional. Até o momento Teresa mantém o discurso de que fica no PV, independente da federação. A expectativa da oposição é ampliar a base de seis cadeiras que hoje possuem no parlamento.

