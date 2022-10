Projeto Federal para defesa de crianças já atendeu mais de 100 mil famílias no Piauí

O Piauí superou, neste ano, a marca de 100 mil famílias visitadas pelo Criança Feliz, programa do Ministério da Cidadania. A iniciativa visa desenvolvimento integral na primeira infância, período de 0 a 6 anos, considerado essencial devido à intensa capacidade dos meninos e meninas de absorverem estímulos.



As visitas representam a principal ação do Criança Feliz e são desenvolvidas por profissionais diretamente nas residências das famílias. Essas ações integram uma estratégia de aproximação dos serviços sociais com a família atendida e, em última instância, auxiliam o governo na formulação de políticas públicas voltadas às crianças.

Dos 224 municípios piauienses, 204 aderiram ao programa e todos eles registraram visitas neste ano. O número de famílias visitadas no estado já chega a 102.697.

Ao todo, 97.995 crianças e 30.958 gestantes foram visitadas no Piauí. Com as mais de 100 mil visitas domiciliares realizadas em 2022, o número total de pessoas impactadas diretamente pelo trabalho desenvolvido pelo Criança Feliz no Piauí de 128.953.

O Nordeste concentra a maior quantidade de visitas domiciliares, com seis estados entre os sete primeiros nas estatísticas, todos com mais de 100 mil famílias visitadas.

Apenas neste ano, a Bahia teve 198.345 famílias acompanhadas. Na sequência, aparecem Ceará (151.290), Maranhão (150.052), Minas Gerais (122.568) e Pernambuco (120.265), Paraíba (108.490) e Piauí (102.697).

Ao todo, 992.045 famílias já foram assistidas no Nordeste em 2022 e o programa já atendeu 915.229 crianças e 265.603 gestantes, totalizando mais de 1,2 milhão de pessoas visitadas em domicílios de toda região.

Números

Em 2022, o Criança Feliz superou a marca de 16 milhões de visitas domiciliares realizadas em todo país. Desde 2019 até outubro deste ano, 49 milhões de visitas foram realizadas pelas equipes.

As visitas são desenvolvidas por profissionais diretamente nas residências das famílias. Essas ações integram uma estratégia de aproximação dos serviços sociais com a família atendida e auxiliam o governo no desenvolvimento de políticas públicas.

Apenas em 2022, mais de 1,54 milhão de famílias receberam visitas do Criança Feliz em todo o Brasil. O número de crianças visitadas supera 1,49 milhão. O programa atendeu, ainda, 389.318 gestantes.

O Criança Feliz conta, atualmente, com a adesão de 3.021 municípios ao programa em todas as Unidades da Federação. Para atender a tantas famílias, o Criança Feliz dispõe atualmente de uma equipe formada por 22.568 visitadores e 3.692 supervisores. Vale ressaltar que uma mesma família geralmente recebe várias visitas dos profissionais do Criança Feliz por ano e que as visitas costumam ser semanais.

