PSD confia em “identidade municipalista” para se tornar o maior em prefeitos no Piauí

O próximo passo para a estratégia de fortalecimento do PSD no estado é se tornar o número um em prefeitos filiados, a afirmação é do presidente estadual da sigla, deputado federal Júlio César. A legenda, que foi um dos principais partidos aliados na vitória da base governista, saiu fortalecida do pleito de 2022 com três deputados federais e uma cadeira ao senado.



A meta do partido tem como principal trunfo a identidade municipalista. Associado a vários prefeitos o PSD projetou os dois deputados mais votados, no âmbito estadual, com Georgiano Neto, apesar de estar no MDB continua nas bases do PSD, e no âmbito federal com o próprio Júlio César.

O ex-presidente da APPM, Jonas Moura, atual Secretário de Transportes, projetou um crescimento ainda maior neste ano. "2022 foi um ano muito favorável ao nosso partido o PSD, temos bastante campo para crescer estamos fazendo esse trabalho e acredito que vamos aumentar bastante o número de prefeitos e lideranças até por conta do sucesso que tivemos em 2022. Acreditamos em um bom trabalho partidário para ajudar o governo a crescer e ajudar o Piauí também”, afirmou.

Para o gestor o municipalismo é o maior segredo do partido. “O PSD, pelo trabalho que o Júlio César e o Georgiano vem fazendo, um trabalho muito voltado para o municipalismo, acredito que isso é um dos atrativos do partido. Um partido que vem crescendo no Brasil inteiro, isso atrai também os piauienses”, finalizou.

