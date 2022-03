PSD filia deputados federais e oficializa coligação cruzada com o MDB

O PSD filiou na manhã desta segunda os deputados federais Marcos Aurélio (MDB) e Fábio Abreu (PL). Os dois se juntam a Júlio César (PSD) e farão parte da chapa que disputará cadeiras na Câmara em Outubro. A solenidade ocorre em um hotel na zona leste de Teresina. O evento marca a oficialização da coligação cruzada entre MDB e PSD, as duas siglas se unem para tentar ampliar os espaços e superar a nova legislação eleitoral que proibiu as coligações proporcionais. Participam do ato de filiação o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o governador Wellington Dias e lideranças políticas.







