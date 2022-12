PSD pressiona Dr. Pessoa para retomar cargos perdidos em Teresina

O deputado estadual Georgiano Neto confirmou em entrevista que o PSD espera retomar os espaços perdidos desde o início da gestão de Dr. Pessoa. A legenda indicou dois cargos de primeiro escalão no início de 2021, a Secretaria Municipal de Esportes, que era ocupada pelo suplente Eduardo Draga Alana, e a Ouvidoria Geral de Teresina que era indicada pelo vereador Ismael Silva, porém os dois cargos foram substituídos deixando o partido sem espaço no governo.



Georgiano explicou os detalhes de uma reunião que ocorreu com o filho de Dr. Pessoa e lamentou a perda de espaços do PSD. “Tivemos uma conversa com o filho do Prefeito, o João Pessoa, que tem assumido essa articulação junto com a base aliada do Prefeito e foi uma conversa para redefinir a participação do nosso grupo e naturalmente do PSD na gestão municipal. No início tivemos a indicação de alguns espaços e perdemos essas indicações por decisão do Prefeito Pessoa”, afirmou.

Apesar de estar filiado no PSD, o vereador Renato Berger, que hoje é Secretário de Esportes, não entraria na cota da vaga do partido. Renato não acompanhou o PSD nas eleições estaduais e apoiou nomes de outros partidos. Outro que era do PSD e saiu do partido é o líder de governo, Antônio José Lira, que substituiu a indicação de Ismael Silva na ouvidoria. A expectativa do partido é de que o novo líder do PSD em Teresina, o vereador Vinício Ferreira, seja contemplado nesta nova rodada de indicações.

