PSDB aguarda data para definir retorno de Silvio Mendes ao partido

O PSDB confirmou que o retorno de Silvio Mendes ao partido está próximo. Em entrevista na manhã desta terca (28) o vereador Edson Melo, um dos líderes da legenda na capital, revelou que o ex-prefeito de Teresina procurou o partido para discutir sua volta. Silvio Mendes é apontado como dos principais nomes na corrida pelo Palácio da Cidade em 2024 e o seu retorno ao partido tucano seria o primeiro passo da candidatura.



Em 2022 Silvio disputou o Governo do Estado pelo União Brasil, pórém não deve continuar na sigla. Edson Melo confirmou o diálogo e destacou que aguarda a definição de uma data para a filiação. "Estivemos conversando com o Dr.Silvio Mendes e ele demonstrou o desejo de voltar ao PSDB, disse pra ele que ele nunca saiu de fato. O retorno dele é sempre bem vindo e estamos de braços abertos para recebê-lo. Vamos conversar com ele para definir uma data do retorno ao PSDB", afirmou.

O parlamentar, porém, negou que a chegada dele seja para ser candidato. "Não foi acertado de forma alguma se ele será candidato, ele chega para reforçar o partido, vai depender de muita conversa ainda para definir sobre a candidatura", finalizou.

