PSTU realiza hoje o lançamento da pré-candidatura de Geraldo Carvalho ao governo do Piauí

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lança nesta segunda (20) a pré-candidatura do professor Geraldo Carvalho ao governo do Piauí. Além da pré-candidatura de Geraldo Carvalho, serão lançadas pré-candidaturas de vice-governadoria, ao Senado e aos parlamentos estadual e federal. O partido terá chapa pura no Estado.



Geraldo Carvalho destacou que o socialismo será apresentado como uma alternativa a crise econômica enfrentada no Brasil. “As pré-candidaturas de Vera, em nível nacional, e os nomes a serem apresentados em nível estadual defenderão uma saída socialista frente a grave crise social no país e no Piauí, que atinge sobretudo o povo pobre e trabalhador”, afirma Geraldo Carvalho.

O educador ainda criticou os baixos salários pagos aos trabalhadores no Estado. “O Piauí é um dos estados com maiores índices de desigualdades sociais, o que coloca os trabalhadores em condições de vida dificílimas, no campo e na cidade. Enquanto as grandes empresas e o latifúndio são beneficiados com políticas de isenção de impostos e investimentos públicos, os trabalhadores são brutalmente explorados com péssimos salários, e são violentamente expulsos de suas terras, inclusive indígenas e quilombolas. Os sucessivos governos do Piauí aprofundam a crise dos trabalhadores e, como o governo atual do PT, serviram às grandes empresas e deixaram aos trabalhadores mais pobreza e desemprego, e precariedade nos serviços públicos”, afirma Geraldo Carvalho.

Quem é Vera?

Vera é a única pré-candidata mulher, negra, operária e nordestina à presidência do Brasil.

“Vamos apresentar uma alternativa socialista aos trabalhadores, frente à polarização existente hoje no país. Para resolver os problemas mais sentidos hoje pelo trabalhadores e o povo pobre será necessário adotar medidas profundas e se apoiar em ampla mobilização social. Medidas que irão se enfrentar com os super-ricos, latifundiários, banqueiros e grandes empresários, que ficam com a riqueza produzida pelos trabalhadores. Medidas que não serão adotadas nem por Bolsonaro e nem por Lula”, destaca a pré-candidata do PSTU.

Vera é natural de Inajá, cidade localizada no Sertão de Pernambuco. Tem 54 anos, é casada, tem duas filhas e uma neta. Operária sapateira, Vera é formada em Ciência Sociais pela Universidade Federal de Sergipe.

Ainda menina, deixou sua terra natal junto com seus pais, que partiram em busca de melhores condições de vida e da garantia de educação aos filhos. Como a maioria dos sertanejos que chegam à grande cidade, foi morar na periferia, no bairro Santos Dummont, em Aracaju.

Desde criança teve que estudar e trabalhar, ao mesmo tempo. Foi datilografa, faxineira e garçonete.

Aos 19 anos, ao lado de outras mulheres negras, pobres, moradoras das periferias, começou a trabalhar em uma fábrica de calçados. Foi aí que começou sua militância. Está no PSTU desde a sua fundação, em 1994.

Foi candidata à governadora de Sergipe, à prefeita de Aracaju e a deputada federal.

Em 2018, foi candidata à presidência da República e teve como vice o professor Hertz Dias, do Maranhão. Juntos, formaram a primeira chapa 100% negra a disputar à presidência do Brasil.

Em 2020, Vera foi a primeira mulher negra a disputar à prefeitura de São Paulo (SP), cidade onde mora atualmente.

