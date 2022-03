PT anuncia a filiação de sete deputados estaduais e aguarda chegada de Wilson Martins

O Partido dos Trabalhadores do Piauí bateu o martelo e aprovou uma lista com os nomes de novos filiados que irão disputar vagas proporcionais, nas eleições deste ano. A definição dos nomes se deu, após uma ampla discussão do Partido, durante o Encontro do Diretório Estadual, realizado de forma híbrida, na tarde deste sábado (12).



São eles os deputados estaduais Fábio Xavier, Flávio Nogueira Júnior, Hélio Isaías, Firmino Paulo, Oliveira Neto e Nerinho, além da deputada estadual Janaína Marques, todos com atuais mandatos.

O presidente do PT Piauí, deputado Francisco Limma, pontua que o PT autoriza as novas filiações, mas cobra fidelidade para candidaturas majoritárias do Partido a níveis nacional e estadual.

"Pela Executiva do PT ficou autorizado viabilizar as filiações mediante o entendimento acerca do compromisso com as eleições majoritárias a níveis nacional e estadual. Por isso, foi proposto um termo de compromisso para solucionar conflitos locais ou alguns municípios, onde existe dificuldades entre os integrantes do Partido, com os novos deputados filiados. Também ficou autorizado, através da Executiva, fazer um entendimento com o ex-governador Wilson Martins, diante da situação do PSB caso não possa mais participar da federação partidária.

A solenidade de posse dos novos filiados está prevista para o dia 15 de março, e contará com as presenças do governador Welington Dias e do secretário de Fazenda e coordenador do Pró Piauí, Rafael Fonteles.



Foto: Ascom PT

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no