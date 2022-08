PT apresenta números de Fonteles em Teresina a vereadores e busca maior engajamento

O coordenador da campanha de Rafael Fonteles, Chico Lucas, reuniu um grupo de vereadores na noite do último domingo e apresentou os números da candidatura do petista na capital. De acordo com informações de bastidores a expectativa é avançar na evolução do nível de conhecimento de Fonteles em Teresina para equilibrar a disputa com o ex-prefeito Silvio Mendes (UB).



Na manhã desta segunda Fonteles cumpriu agenda no centro de Teresina em uma caminhada com os parlamentares, o objetivo da coordenação é intensificar a agenda na maior cidade do Estado.

Segundo o vereador Venâncio Cardoso o desafio maior será popularizar e dar publicidade ao nome de Rafael. “As próximas semanas vão ser um desafio, tanto para o Rafael quanto para o Dr. Silvio, não podemos baixar o ritmo não, temos que crescer. Confiamos na vitória no primeiro turno. Pela minha experiência tenho colocado que a gente está bem próximo. Se falava em 100 mil votos de diferença, acho que estamos bem mais próximos e estamos há 40 dias da eleição. Vamos nos chegar em vantagem dia 02 de outubro”, disse o parlamentar.

Cardoso explicou sobre os bastidores da conversa e esclareceu que as próximas semanas serão decisivas. “A campanha do Rafael é muito organizada, se sabe até as ruas que o Rafael está melhor e onde ele precisa evoluir. Foram apresentados os números e os indicadores para os vereadores, e para as lideranças e os vereadores se engajarem para o dia 02 de outubro. Temos uma base sólida de apoio em Teresina e essa força será decisiva“, concluiu o vereador.

