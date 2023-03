PT cobra união de aliados na eleição municipal de Picos e Parnaíba

Um dos líderes do Partido dos Trabalhadores do Piauí, deputado Francisco Limma, revelou que a sigla cobrará união dos membros da base aliada na eleição municipal do próximo ano. Um cenário de disputa dentro do grupo de apoio a Rafael Fonteles se desenha em cidades importantes como Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Campo Maior por exemplo. Em algumas cidades, deputados do próprio PT podem votar em prefeitos que não apoiaram Fonteles.



A cidade de Picos é um exemplo. Hoje o deputado Nerinho (PT) é aliado de Gil Paraibano (PP), o parlamentar indica inclusive a vice-prefeita. Limma salientou que o objetivo é obter a união. “Essa é uma orientação geral do Governador, o próprio PT tem feito esse esforço de juntar o máximo que puder no maior número de municípios possível a base aliada. Isso fortalece a base aliada liderada pelo governador e alinhado a nível nacional pelo presidente Lula. Claro que terá um município ou outro onde não vai ser possível, mas na região de Picos o objetivo é juntar toda a base aliada”, afirmou.

Já em Parnaíba o partido trabalha também na busca do consenso. Hoje o deputado Dr. Hélio estaria alinhado com Mão Santa, também rival. “Agora a pouco estava dialogando ali com o Dr. Hélio, exatamente tratando sobre a situação de Parnaíba que é o segundo maior eleitorado. É possível juntar toda a base do governo inclusive unindo até com quem é da oposição, o que é importante é o projeto que leva o desenvolvimento e fortalece os interesses da municipalidade em Parnaíba” finalizou o deputado

