PT define líderes na Assembleia: Limma fica na CCJ e Hélio Isaías comandará o partido

A bancada do Partido dos Trabalhadores definiu os líderes da sigla no parlamento estadual. O deputado Francisco Limma (PT) será o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Hélio Isaías (PT) liderará os deputados do partido na casa. As indicações foram acertadas em conjunto doze deputados da legenda.



Com as duas nomeações o PT acelera o processo de conclusão das comissões temáticas no legislativo, a formação é uma exigência para o início da tramitação dos projetos no legislativo. O Governo já encaminhou matérias como isenção tributária, aumento de professores e mudanças no primeiro escalão do executivo.

Por meio de mensagem o deputado Francisco Limma confirmou a indicação. “A abancada decidiu que eu ficarei na presidência da CCJ”, revelou o deputado. Limma e Hélio Isaías se juntarão a Fábio Novo (PT), que será o líder de governo. O partido aguarda agora a definição dos nomes que irão compor a CCJ e as outras principais comissões, a de Finanças e de Administração.

Nos outros partidos definições também já foram feitas, João Madison liderará o MDB e Gustavo Neiva será o líder do Progressistas na Casa. O comando da oposição deverá ficar com o deputado estadual Marden Menezes.

Indicações definidas Assembleia

Líder de Governo – Fábio Novo (PT)

Presidente da CCJ – Francisco Limma (PT)

Líder do Partido dos Trabalhadores – Hélio Isaías (PT)

Líder do MDB – João Madison (MDB)

Líder da oposição - Marden Menezes (Progressistas)

Líder Progressistas - Gustavo Neiva (Progressistas)

