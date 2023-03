PT define por candidatura própria em Teresina e nome sairá de lista com quatro deputados

O Partido dos Trabalhadores terá candidato a Prefeitura de Teresina em 2024, a decisão foi tomada em reunião do diretório municipal na última quinta (16). Quatro nomes se lançaram na disputa, os deputados estaduais Franzé Silva, Fábio Novo, Dr. Vinícius e o deputado federal Merlong Solano, a definição será anunciada até outubro.



A decisão da legenda praticamente encerra as discussões sobre uma possível adesão do partido ao grupo político de Dr. Pessoa, o Prefeito da capital buscava uma aproximação com o PT para que o partido apoiasse a sua reeleição.

O presidente do diretório municipal da legenda, Francisco Magalhães, revelou os detalhes da reunião e deu a lista de postulantes a Prefeitura.

“A executiva por unanimidade decidiu que o PT tem candidatura própria e foi discutido que até outubro o PT tomara a sua decisão de quem será o candidato do PT. Foi reafirmado que os companheiros estão colocando seus nomes a disposição. O companheiro Franzé Silva, presidente da Assembleia, o companheiro Dr. Vinícius, deputado estadual, o companheiro Merlong Solano, deputado federal e o companheiro Fábio Novo”, afirmou.

FOTO: Elias Fontenele/ O DIA

Outro ponto polêmico da reunião foi a definição pela extensão do mandato de Magalhães por mais dois anos no comando do PT. A eleição do diretório municipal, que ocorreria em 2023, deverá ser realizada somente em 2025.

“O partido decidiu que é contra a realização da eleição municipal este ano e vamos mandar para o diretório nacional. Todos os diretórios municipais do Brasil são contrários a uma realização de eleição interna. Vamos trabalhar para que o mandato seja prorrogado até 2025 e uma eleição unificada ocorra nos diretórios estaduais e nacional”, finalizou.

