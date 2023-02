PT fará levantamento para avaliar municípios que podem ter candidatura própria a prefeito

Neste final de semana ocorreu a primeira reunião do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí, e, dentre ações apresentados no plano para este ano, está o levantamento da situação do partido em todo o estado. O documento irá avaliar o desempenho do PT no Piauí e servirá como um norte, especialmente para as eleições de 2024.



“Esse levantamento é para termos uma ideia da potencialidade do Partido para o ano de 2024. O Partido quer, até o final de março, ter esse levantamento em mãos e tirar algumas estratégias onde o PT tem condições de ter candidatura própria a prefeito. Nossa meta é ter, pelo menos, 100 candidatos a prefeito no Estado”, disse João de Deus, presidente do PT no Piauí.



O deputado estadual também enfatizou que o Partido dos Trabalhadores irá dialogar com os presidentes dos diretórios municipais das mais de 200 cidades e conversar com deputados federais e estaduais, além do governador, em busca de aliados. “Vamos dialogar com as forças aliadas, com o governo, e queremos também trabalhar o planejamento estratégico para vários desses municípios, principalmente para os 20 maiores”, completou.

Na sexta à noite, o PT realizou uma reunião que contou com a presença do governador Rafael Fonteles. Ele falou sobre os desafios do Estado, especialmente os voltados para a Educação, Segurança, Saúde e Emprego, e que tem buscado parceria com o presidente Lula, no sentido de garantir mais investimento para o Piauí. Na reunião, o Partido também ficou de se reunir com a executiva uma vez por semana e tendo como convidado um secretário do Estado que possa dialogar com o PT sobre as ações que estão sendo implementadas dentro das secretarias.

