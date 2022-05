Com mais dois filiados, PT chega a 40 prefeitos do partido no Piauí

O Partido dos Trabalhadores filiou, na manhã desta quinta (12), mais dois prefeitos e chegou a 40 gestores no Piauí. Ismael Odílio deCampo Alegre do Fidalgo e Amilton Rodrigues de Floresta do Piauí deixam o PTB e chegam ao PT após a mudança no direcionamento nacional da legenda.



Ao todo em 2022 o Partido dos Trabalhadores já filiou 16 gestores, quase dobrando o número de prefeitos. Na eleição municipal de 2020 a sigla elegeu 24 prefeitos, ao todo as filiações representam um crescimento de 66% no número de prefeitos.

O prefeito de Floresta do Piauí, Amilton Rodrigues, explicou o motivo de deixar o PTB e criticou a ida da sigla para a extrema direita. “Eu sempre fui ligado ao PTB na minha vida política, com a resolução que o PTB editou, proibindo que se coligasse com partidos de esquerda, se tornando um partido de direita radical, não tinha outro caminho, o caminho era sair do partido. Toda a vida me simpatizei com o PT e a convite do ex-governador, do Rafael e do Nerinho, o caminho é se filiar ao PT”, disse o prefeito.

Amilton Rodrigues, prefeito de Floresta do Piauí FOTO: Ascom PT

Já o pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles, valorizou as filiações e destacou que o alto número de prefeitos fortalece ainda mais o grupo político. “Tenho sempre dito que essas adesões de lideranças se somam a base aliada e ao time do povo, deixam partidos que se alinharam nacionalmente com o presidente. Eles fortalecem o nosso time político e o nosso grupo. As adesões nos animam ainda mais nesta caminhada que é longa”, concluiu Rafael Fonteles.





