PT filia mais quatro prefeitos e chega a 35 gestores no Piauí

O Partido dos Trabalhadores filiou mais quatro prefeitos na manhã desta quarta (27). Tairo Mesquita de Santo Inácio do Piauí, Raimundo Neide Anísio de Abreu, Felipe Ribeiro de Cajueiro da Praia e Júnior Nato de Jerumenha chegam ao PT após deixarem siglas que optaram por se alinhar com Bolsonaro nacionalmente. Com a chegada de mais quatro gestores o PT chega a 35 prefeitos filiados no Piauí.



O presidente do PT no estado, João de Deus, avaliou positivamente o momento vivido e ressaltou que a meta é chegar a 40 prefeitos nas próximas semanas. “É um momento muito importante, estamos chegando a 35 prefeitos, na semana que vem devemos ter quatro ou cinco filiações, de forma que devemos chegar a mais de 40 prefeitos nos próximos dias. Faz parte de uma estratégia de fortalecimento do partido e das nossas candidaturas em 2022”, destacou o dirigente partidário.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Já o Prefeito de Santo Inácio do Piauí, Tairo Mesquita, que deixa o Republicanos para se filiar ao PT, destacou a parceria administrativa para justificar a mudança. “A convite dos nossos deputados, Flávio Nogueira e Flávio Nogueira Jr, estamos nos filiando ao Partido dos Trabalhadores. Primeiro de tudo por que a gente acredita no trabalho e no desempenho do governo do Estado no Piauí. Torcemos pela vitória do Lula para presidente. Santo Inácio hoje é um canteiro de obras, graças a essas parcerias, por isso optamos por essa filiação ao PT”, disse o gestor.

