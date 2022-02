PT oficializa candidaturas de Fonteles e Wellington, lançamento ocorrerá dia 31 de março

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores oficializou a resolução de apoio as pré-candidaturas de Rafael Fonteles para o Governo do Piauí e Wellington Dias para o senado. A decisão foi tomada na última quinta (10), durante o aniversário de 42 anos da sigla. O anúncio oficial de lançamento da chapa majoritária, que terá ainda o deputado Themístocles Filho (MDB) na vaga de vice, ocorrerá no dia 31 de março. O diretório estadual do PT no Piauí emitiu um documento ratificando o apoio a decisão nacional.



Leia Mais:

O governador Wellington Dias participou de forma híbrida da solenidade. Devido ao momento de crescimento da Covid-19 a sigla realizou apenas de forma simbólica o ato de comemoração do aniversário, uma solenidade em Minas e São Paulo foi realizada, os outros estados participaram de maneira digital do evento.

O vereador Edilberto Borges, o Dudu, confirmou que a decisão passou pelo comando nacional da legenda e explicou que dia 31 de Março é a data ideal para o lançamento da candidatura de Rafael. “Essa decisão já foi discutida e apontada desde o ano passado nas reuniões do diretório. Por conta da Covid o PT suspendeu as atividades de aniversário em todo o Brasil, tivemos um aniversário simbólico em Minas Gerais. O PT discutiu em todas as capitais qual era a estratégia e onde nós vamos ter candidato a governo. Acredito eu que, pelo prazo de desincompatibilização que é dia 31, que a gente faça o pré-lançamento dia 31, caso não aconteça um avanço da Covid” disse o parlamentar.

União em torno de Lula

O vereador defendeu também que o partido adote uma estratégia mais agregadora, diferente de anos anteriores onde apenas o partido era fortalecido. O objetivo é agregar em torno do ex-presidente Lula. “O nosso principal adversário é esse projeto que está em curso encabeçado pelo Bolsonaro, um dos grandes articuladores é alguém que o PT do Piauí ajudou a gestar, que é o Ciro. O PT nacional busca uma união de esforços para que a gente unifique as forças em uma estratégia nacional que é a eleição do Lula. Temos que fortalecer os estados, e onde não tiver envergadura fortalecer candidaturas do campo democrático”, finalizou o parlamentar.

FOTO: Divulgação Redes Sociais

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no