PT reúne apoiadores na ponte estaiada para fortalecer campanha de Rafael Fonteles

O Partido dos Trabalhadores reuniu, na noite da última terça (13), militantes e candidatos em um evento para fortalecer a candidatura de Rafael Fonteles para o Governo do Piauí. Apelidado de “Dia do 13” a atividade ocorreu na ponte estaiada, zona leste da capital.



Durante o evento, Fonteles lembrou o apoio de Lula para a construção da ponte ao colocar 90% dos recursos para a conclusão da obra. “Estamos fazendo uma campanha linda e muito alegre. Nos eventos que realizamos percebemos o mesmo sentimento de carinho e emoção, que nos faz ter a certeza que Teresina e o Piauí vão eleger, se Deus quiser, o primeiro governador de Teresina, para cuidar dessa cidade, desse povo, com muito amor”, disse Rafael Fonteles.

O candidato petista valorizou ainda o sentimento que cerca sua campanha. “Esse evento é muito significativo para nossa campanha aconteceu em todas as cidades do Piauí. Estamos vivenciando uma verdadeira onda de muita alegria e emoção na internet, nas redes sociais e principalmente nas ruas de todas as cidades do Piauí”, Finalizou Fonteles.

FOTO: Ascom RF e WD

Com informação Ascom Rafael Fonteles