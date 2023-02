PT vai apresentar nome para disputar prefeitura de São Pedro

O Partido dos Trabalhadores dá como certa uma candidatura própria na eleição de 2024 no município de São Pedro do Piauí. Os dirigentes locais da sigla iniciaram as articulações na tentativa de unir os grupos de oposição e apresentar uma chapa para concorrer à prefeitura e a Câmara Municipal.

A aposta do PT é a sintonia entre os governos de Rafael Fonteles e Luiz Inácio Lula da Silva. O PT acredita também que o resultado obtido pelo partido na eleição presidencial em São Pedro e a expressiva votação de Rafael Fonteles é outro ponto positivo para a candidatura própria.

Foto: Reprodução

“A sintonia entre os governos Lula e Rafael está sendo fundamental para a consolidação de candidatura própria e competitiva no município. Vale lembrar que o atual grupo político que administra o município de São Pedro foi oposição de cabo a rabo nas últimas eleições de 2022. O sonho dos petistas de voltarem a comandar o executivo de São Pedro do Piauí só de fortalece”, diz uma fonte local.

