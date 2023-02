Quarta suplente do MDB, Vanessa Tapety assume cargo na Secretaria Estadual de Governo

A quarta suplente do MDB para a Assembleia Legislativa do Piauí, Vanessa Tapety, foi nomeada pelo Governador Rafael Fonteles para assumir um cargo em comissão de assessor especial do Governador na Secretaria de Governo. A jovem obteve 11769 votos para deputada estadual, ficando atrás de Tiago Vasconcelos, terceiro suplente, na disputa.



Com o cenário de ocupação de vagas dos suplentes já definido com apenas dois deputados do MDB convocados, Simone Pereira e Ziza Carvalho, a acomodação de Tapety ficou inviável no parlamento. A expectativa é que Tiago Vasconcelos e Ziza façam um acordo com cada um assumindo o mandato por dois anos.

Influente no colégio eleitoral de Oeiras, Vanessa é apontada como uma possível candidata a Prefeita no município. O atual prefeito, Zé Raimundo (PP), se alinha com Ciro Nogueira e o grupo político da família Tapety deverá ter um candidato no pleito. Dentro da base de apoio o nome do deputado Bessah Filho também é apontado como pretendente ao cargo.



