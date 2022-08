Rafael e Wellington abrem campanha eleitoral com evento de madrugada

Os candidatos a governador, Rafael Fonteles (PT), e a senador, Wellington Dias, abriram a campanha eleitoral na madrugada desta terça-feira (16) com um evento na zona leste da capital. Os candidatos reuniram a militância para a adesivação de veículos como primeiro ato de campanha.



Rafael valorizou a abertura dos eventos de campanha. “Começamos o “Madrugadão do 13”, um adesivaço de carros e motos para todos aqueles que apoiam os nossos candidatos. Lula 13, Rafael, Wellington para o senado, além de todo o time de candidatos a deputados estaduais e federais”, afirmou Rafael Fonteles.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

O candidato a governador do PT ainda mandou uma mensagem em homenagem ao aniversário de Teresina. “Coincidentemente, nosso primeiro ato de campanha é no dia do aniversário de Teresina. Mando um abraço a todos os teresinenses dessa terra querida, onde eu nasci, constituí família e tenho um amor muito especial. Vamos juntos, Piauí e Teresina”, enfatizou o petista.

O candidato a senador Wellington Dias ressaltou a importância da abertura da campanha eleitoral. “Aqui não estamos perdendo nenhum segundo, zero hora e 01 segundo já estava a turma toda aqui animada, adesivando carros e adesivando as pessoas. Agora podemos falar do número dos nossos estaduais e federais e pedir voto. E estamos a partir de hoje pedindo o seu voto de confiança. O nosso compromisso é de trabalhar e trabalhar muito pelo Piauí e pelo Brasil”, finalizou Wellington Dias.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

Com informações Ascom Rafael Fonteles