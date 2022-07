Rafael e Wellington reúnem pré-candidatos e confirmam 10 partidos na coligação governista

Os pré-candidatos a governador, Rafael Fonteles (PT), e a senador, Wellington Dias (PT), reuniram na última segunda (18) os pré-candidatos e pré-candidatas a deputados estaduais e federais para avaliação da pré-campanha e discutir os preparativos para as convenções partidárias da federação petista.



As convenções acontecerão no próximo sábado (23), Fonteles confirmou que dez partidos farão parte da coligação. “Vamos reunir os 10 partidos que formam o Time do Povo, com a chegada do Agir (ex-PTC) para completar o Time da Esperança, e realizar as convenções”, afirma Rafael Fonteles, que agradeceu o empenho de cada pré-candidato pela mobilização na pré-campanha.

Além da federação PT, PV, PC do B, devem compor também com o bloco o Agir, PSB, MDB, PSD dentre outros. Wellington Dias pediu engajamento dos partidos que integrarão o bloco. “Temos chance real de vitória em primeiro turno. Estou bastante confiante e a ideia de time prevalece, somos o melhor time para o Piauí”, disse o ex-governador.

Segundo o pré-candidato a vice-governador, deputado estadual Themístocles Filho, Rafael está melhor nas pesquisas do que no início das primeiras campanhas de Wellington Dias para governador. “O Wellington sempre começava pior nas pesquisas, mesmo ganhando no primeiro turno. É por isso que tenho a certeza de que nós vamos vencer no primeiro turno no Piauí e em Teresina”, afirma Themístocles Filho.

