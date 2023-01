Rafael elege combate à pobreza e geração de emprego como prioridades de sua gestão

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) elegeu o combate à pobreza e a geração de emprego como as principais prioridades de sua gestão. Durante discurso de posse na Assembleia Legislativa, ele afirmou que trabalhará fortemente para combater a injustiça social e que tudo isso deverá ser feito de forma integrada e com o apoio do Governo Federal. Rafael estabeleceu a meta de criar 80 mil empregos para os piauienses e se comprometeu em “trazer o desenvolvimento com a justiça social em um ambiente de tolerância”.





De acordo com Rafael, sua gestão será pautada em quatro valores principais: a redução da desigualdade, o apoio à ciência e à inovação, fomento à educação e respeito aos direitos humanos. Ele destacou ainda que as ações dos governos anteriores de Wellington Dias e Regina Sousa lhe servirão como “bússola e que procurará alinhar as conquistas alcançadas com as necessidades da população para trazer desenvolvimento econômico e justiça social.

“Seguiremos fielmente o plano de governo apresentado. Fizemos um plano ancorado na realidade com metas claras e exequíveis. As propostas têm como propósito combater a pobreza social, econômica e política, promover o bem-estar social para todos e isso se dará por meio de programas para alcançar a meta de criação de 80 mil oportunidades de trabalho aos piauienses. Não se desativa a cultura com intolerância. O desenvolvimento com justiça social só se dá em um ambiente tolerante. Nosso governo terá um olhar estratégico para uma sociedade justa e pacífica”, disse Rafael Fonteles.



Dentre as práticas que sua gestão deve adotar, ele ressaltou a promoção de forças que constroem o bem comum como o incentivo à educação de tempo integral para os mais jovens e políticas ambientais sustentáveis e projetos comprometidos com a criação de vagas de emprego formal além da modernização do ambiente para empreendimentos de negócios no Piauí. “Nossa meta é promover todo esse desenvolvimento do potencial do nosso povo”, afirmou.

O principal desafio, no entanto, deverá ser atender a todas as demandas com o orçamento do Estado. Matemático por formação, Rafael Fonteles disse que espera conseguir usar o que chamou de “os dons e talentos que Deus o deu” a serviço do Piauí. “Poderemos fazer e faremos muito mais pelo nosso povo e com o nosso povo participando disso. Não é fácil ser governador com tantas demandas e o orçamento limitado que temos. Que eu possa usar todos os dons e talentos que Deus me concedeu a serviço do bem comum sempre. Via o Piauí. Obrigado ao povo do Piauí”, finalizou Rafael Fonteles.

