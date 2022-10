Rafael Fonteles anuncia agenda para Fortalecer campanha do 2° turno de Lula no Piauí

O Governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou em seu Twitter a agenda em apoio a candidatura a presidência de Lula no Piauí para o segundo turno. O objetivo da legenda é ampliar a margem de votos sobre o Presidente Jair Bolsonaro no segundo turno.



Através do Twitter, o Governador falou sobre o seu retorno às cidades do interior. "Esta semana reiniciaremos nossa agenda de viagens pelo interior. Vamos reencontrar nossos amigos e amigas, agradecer por nossa vitória, reafirmar os compromissos de Lula com o Piauí e reforçar a campanha do nosso Presidente no segundo turno", postou Rafael Fonteles.

Segundo o Governador, a caravana em apoio a Lula percorrerá as cidades de Água Branca, Altos, São Raimundo Nonato, Valença, Bom Jesus, Uruçuí , Floriano, Picos, Oeiras, Campo Maior, Piripiri e Parnaíba, além da capital Teresina.

A campanha do 2° turno será encerrada com uma Caminhada em Teresina no dia 29 de outubro.





