Rafael Fonteles anuncia concurso para a Uespi; edital deve ser lançado em maio

O governador Rafael Fonteles anunciou, neste sábado (11), que irá investir R$ 66 milhões na Universidade Estadual do Piauí (Uespi) para melhorias em infraestrutura física e tecnológica, além da ampliação dos 12 campi da instituição. O gestor se comprometeu, ainda, com o reajuste das bolsas de pesquisas e anunciou o lançamento de edital de concurso para a universidade no mês de maio. No total, serão ofertadas 160 vagas, sendo 85 para professores e o restante para demais servidores.

Do valor que será investido, R$ 40 milhões são oriundos do Governo do Piauí. “O nosso objetivo com esse grande investimento é melhorar, modernizar e ampliar todos os 12 campi da Uespi, sendo dois na capital e mais dez no interior do estado. Com isso, teremos melhores condições de ensino, aprendizagem, pesquisa e extensão dentro da universidade”, destacou o governador.



Outro novidade anunciada por Rafael diz respeito à criação de novos cursos voltados para as vocações e potencialidades de cada uma das regiões do Piauí. “É uma grande meta nossa, visto que a Uespi tem papel fundamental na ligação da universidade com o mundo do trabalho, gerando cada vez mais oportunidades de emprego aos nossos estudantes”, pontuou Fonteles. Ele acrescentou que será feito um reajuste nas bolsas de pesquisa e no auxílio a estudantes em situação de vulnerabilidade.

As novidades foram discutidas e anunciadas em reunião com o reitor da Uespi, Evandro Alberto. O gestor educacional enalteceu o que considera “o maior investimento efetivo da história da Universidade Estadual do Piauí em seus 37 anos. Estamos falando em grandes investimentos em estrutura, tecnologia, na área de pesquisas e em auxílios a estudantes. Com isso, posicionaremos a Uespi como uma das melhores universidades do Brasil. Estamos muito animados e confiantes com os anúncios que foram feitos pelo governador”.

