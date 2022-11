Rafael Fonteles anuncia mais 11 nomes que vão compor novo Governo; veja lista

O governador eleito Rafael Fonteles anunciou nesta segunda-feira (07), pelas suas redes sociais, 11 novos nomes que comandarão as pastas do Governo do Estado a partir de 2023. Ao todo, já foram anunciados 23 nomes.

(Foto: Arquivo / O DIA)



Os nomes confirmados hoje são:

- A atual diretora-presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, Josiene Marques Campelo, para a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi);

- A deputada Janainna Marques para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Piauí (SDE);

- O atual diretor presidente do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), Leonardo Sobral, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER);

- O deputado Flávio Nogueira Júnior para a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Piauí (Seinfra);

- O advogado Daniel Oliveira para a Secretaria Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar);

- O deputado Carlos Augusto para a Secretaria de Estado da Justiça do Piauí (Sejus);

- O atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Igor Neri, para a Secretaria de Estado da Defesa Civil do Piauí;

- O atual diretor-geral do Emater, Leonardo Nogueira, para a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí (ADH);

- O professor da Ufpi e mestre em Direito Público, Samuel Pontes do Nascimento, para a Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Estado do Piauí (Seadprev);

- O gestor público e ex-prefeito de Água Branca, Jonas Moura, para a Secretaria de Estado dos Transportes do Estado do Piauí (Setrans);

- O engenheiro Felipe de Melo Eulálio para o Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi).

Também já foram anunciados os nomes de Chico Lucas para a Secretaria de Segurança (SSP), Washington Bonfim para a Secretaria de Planejamento (Seplan), Regina Sousa para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasc), Washington Bandeira para a Secretaria de Educação (Seduc), Ellen Gera para a Agência de Tecnologia (Ati).

Além de Antonio Luiz para a Secretaria de Saúde (Sesapi), Emílio Júnior para a Secretaria de Fazenda (Sefaz), Marcelo Nolleto para a Secretaria de Governo (Segov), Mussoline Gudes para a Coordenaria de Comunicação (Ccom), Francisco Pierot para a Procuradoria Geral (PGE), Luana Barradas para o Departamento de Trânsito do Piauí (Detran) e Maria Vilani pata a Secretaria das Cidades (Secid).

Ainda devem ser anunciados nos próximos dias os nomes para o Comandante da Polícia Militar, para o Agronegócio, a Cultura, a Cendrogas, Suparc e Turismo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no