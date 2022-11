Rafael Fonteles anuncia mais dois nomes para secretarias

O governador eleito Rafael Fonteles (PT) anunciou na tarde desta quinta-feira (10/11) mais dois nomes que irão compor o Governo a partir do próximo ano. Em publicação no twitter, ele divulgou os gestores para a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi) e Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

ADAPI

A atual diretora da Defesa Agropecuária Alexsandra Carvalho também seguirá no cargo. O nome da gestora foi anunciado por Rafael. “Agradeço à experiente técnica e gestora Alexsandra Soares de Carvalho por aceitar a missão de ser Diretora Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (ADAPI)”, escreveu.

Alexsandra Carvalho (Foto: Divulgação)



EMATER

Já para a diretoria Emater, o governador eleito comunicou que Antônio Abreu assumirá a pasta. Abreu é vice-prefeito do município de José de Freitas e irmão do deputado federal Fábio Abreu. Ele é ex-superintendente Federal de Pesca e Aquicultura no Piauí.

Antônio Abreu (Foto: Divulgação)



SEID



O governador eleito já havia anunciado mais cedo a manutenção de Mauro Eduardo. Rafael no comando da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid). Rafael o classificou como gestor experiente e apontou que pretende e expandir a rede de assistência às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e autismo.

Com mais três anúncios, chega a 37 o número de secretários indicados pelo governador eleito para formar o secretariado do novo governo. Rafael Fonteles tomará posse no dia 1º de janeiro às 8h na Assembleia Legislativa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no