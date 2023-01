Rafael Fonteles anuncia mais oito nomes para o novo governo; confira a lista

O governador do Piauí Rafael Fonteles anunciou, na manhã desta quinta-feira (05), oito nomes que irão compor a equipe de segundo escalão da administração estadual. Os nomes anunciados ocuparão a chefia de pastas como a Controladoria Geral do Estado, Fundação Antares, Imepi e Fapepi. Confira a lista:

- Maria do Amparo Esmério Silva, controladora-geral do Estado do Piauí;

- José Augusto de Carvalho Gonçalves Nunes, presidente da Companhia Ferroviária do Piauí;

- Douglas de Carvalho Lima, coordenador de Desenvolvimento dos Territórios;

- Mara Beatriz Raulino de Oliveira Novais, chefe do Cerimonial do Governo do Estado do Piauí;

- Patrícia Leal, presidência do Imepi (Instituto de Metrologia do Piauí);

- Fhelipe Araújo, presidente da Agência de Fomento do Piauí;

- Marcus Vinícius do Amaral Oliveira, presidente da Fundação Antares;

- João Xavier da Cruz Neto, presidente da Fapepi.

Foto: Jailson Soares/O Dia

A posse dos novos secretários acontece, na noite desta quinta-feira, em solenidade a ser realizada no Palácio de Karnak. Pelas redes sociais, o governador falou sobre a composição da equipe de gestão e reafirmou que a composição das secretarias deve ser formalizada ao longo do mês de janeiro.

"Faremos a solenidade de posse da nossa equipe de gestão, uma verdadeira seleção de gestores, secretários e secretárias, que compõe o nosso time, que estão nessa mesma sintonia nossa, de muito trabalho, muito compromisso, e realmente dispostos a alcançar as metas que colocamos no nosso programa de governo. Estou muito feliz com a equipe que foi formada e em breve vamos poder compartilhar os primeiros resultados da nossa equipe de gestão", afirmou.

