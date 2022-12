Rafael Fonteles anuncia mais quatro nomes para equipe de governo

O governador eleito Rafael Fonteles anunciou nesta segunda-feira (05), pelas suas redes sociais, quatro novos nomes que comandarão as pastas do Governo do Estado a partir de 2023. Ao todo, já foram anunciados 41 nomes.



Os nomes anunciados hoje foram:

-Rodrigo Ribeiro Costa Cavalcante, servidor público federal e ex-presidente do CRA, para o Instituto de Terras do Piauí (Interpi);

-João Ricardo Sousa, Capitão da Polícia Militar do Piauí, para chefiar o Gabinete Militar do Governo do Piauí;

-Antônio Torres da Paz, atual diretor-geral da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), para a Agência Reguladora dos Serviços Públicos (Agrespi);

-Mayrla Kelly de Sousa Silva para a Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas do Estado do Piauí.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

