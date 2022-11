Rafael Fonteles anuncia novos secretários e mais três deputados deixam a Assembleia

O Governador eleito Rafael Fonteles anunciou na manhã desta terça (08) mais nove nomes do primeiro escalão do governo estadual. Com as indicações o novo gestor praticamente encerra a lista de nomeações para a nova composição do executivo estadual.



O destaque da nova rodada de anúncios é que mais três deputados deixam a Assembleia. Saem do legislativo Fábio Xavier (PT) para a Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural, Pablo Santos (MDB) para a secretária de Estado do Turismo do Piauí e Firmino Paulo (PT) para a coordenadoria de Irrigação do Estado.

Outros dois nomes continuam nas mesmas pastas que já ocupam na atual gestão. Carlos Adalberto Anchieta secretário de Estado da Cultura e Magno Pires Alves diretor-geral do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí.



Completam a lista de nomeações Ariane Sídia Benigno na Agespisa, Rejane Tavares da Silva secretária da Agricultura Familiar, Marllos Sampaio secretário de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis e a médica Dra. Daniele Aita no Instituto da Assistência à Saúde dos Servidores Públicos.

Confira os nomes anunciados hoje:

. Deputado Pablo Santos vai para a Secretaria de Estado do Turismo do Piauí (Setur);

. Delegado Marllos Sampaio para a Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis do Estado do Piauí (Seminper);

. Deputado Firmino Paulo para a Coordenadoria de Irrigação do Estado do Piauí (Cofir);

. Deputado Fábio Xavier para a Secretaria de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural do Estado do Piauí (Seagro);

. Advogado Magno Pires Alves para o Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (Iaepi);

. Atual secretária de Planejamento, Rejane Tavares, para a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Piauí (SAF);

. Gestora Ariane Benigno para Agespisa;

. Produtor cultural Carlos Adalberto Anchieta para a secretaria de Estado da Cultura do Piauí (Secult);

. Médica Daniele Aita para o Instituto da Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí (Iaspi).

