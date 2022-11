Rafael Fonteles anuncia remanejamento, e Antônio Luiz assumirá Sesapi

O governador eleito Rafael Fonteles (PT) anunciou na tarde desta sexta-feira (04/11) o atual secretário de Fazenda, Antônio Luiz Soares Santos, como o secretário de Saúde em seu governo a partir de janeiro. Rafael já havia comunicado que Antônio Luiz seguiria na Fazenda, contudo, o remanejou para a Saúde.

“Agradeço novamente ao auditor Antonio Luiz Soares Santos por aceitar uma nova missão: ser secretário de Saúde do Estado do Piauí. Ao longo dos últimos 2 anos, Antonio Luiz contribuiu bastante para a gestão da Sesapi, mesmo vinculado à Sefaz”, tuitou o governador eleito.

Antônio Luiz Soares Santos (Foto: Divulgação / Sefaz)



Antonio Luiz é auditor fiscal de carreira da Secretaria Estadual da Fazenda do Piauí há 28 anos e é uma pessoa da confiança de Rafael. Ele assumiu a pasta da Sefaz quando Fonteles deixou o órgão para se candidatar a governador do Estado.

Novo secretário de Fazenda

Rafael Fonteles anunciou também o nome que irá substituir Antônio Luiz na Fazenda. Trata-se do auditor Emílio Júnior, que atualmente é superintendente de Gestão da pasta. “Agradeço ao auditor Emílio Joaquim de Oliveira Júnior, atual superintendente de Gestão da Sefaz, por aceitar a missão de ser o novo secretário de Fazenda do Estado do Piauí a partir de 2023”, disse.

Emílio Júnior é mais um técnico indicado por Rafael Fonteles para um das principais pastas do governo. Ele tem formação superior em Ciências Contábeis e é professor do Instituto Federal do Piauí.

