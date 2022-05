Rafael Fonteles apresenta prévia do plano de governo a deputados da base aliada

O pré-candidato a governador pelo PT, Rafael Fonteles, reuniu os pré-candidatos a deputado federal e estadual da base governista, na manhã desta terça (03) e apresentou uma prévia do plano de governo para os parlamentares. O documento está sendo construído inicialmente com os pontos assinalados pelo PT e caminha agora para a definição de outros partidos que irão fazer mudanças e acrescentar objetivos no documento.



Fonteles explicou o cronograma de conclusão do plano de governo e esclareceu que a principal etapa na construção do documento será a consulta pública. “A gente está terminando a parte do Partido dos Trabalhadores, a partir desta semana e da próxima vamos receber as contribuições dos outros partidos que vão estar coligados na chapa majoritária. Vamos também ouvir a população em encontros temáticos que já estão sendo realizados, são vários temas que receberão propostas e sugestão das comunidades”, disse o pré-candidato.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

O plano de governo terá dois principais eixos estratégicos: a Geração de Trabalho, Emprego e Renda e a Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos. “O primeiro eixo será focado tanto nos micro e pequenos empreendedores do campo e da cidade, como na atração de grandes empreendimentos que são grandes geradores de emprego e renda. O outro é focado na qualidade dos serviços públicos para que o cidadão tenha mais oportunidades com acesso a todas as áreas. Ainda temos os eixos transversais que estão presentes em todas as áreas, tais como direitos humanos, sustentabilidade ambiental, transformação digital e participação popular”, explicou Rafael Fonteles.

No eixo de Geração de Trabalho, Emprego e Renda serão trabalhadas 7 cadeias produtivas com grande potencial: micro e pequenos empreendedores urbanos; agricultura familiar e cadeias produtivas; desenvolvimento econômico; infraestrutura e logística; tecnologia e inovação; agronegócio, mineração e energias renováveis; turismo.

Serviços Públicos

Já no eixo de Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos as áreas prioritárias serão oito: educação; saúde; segurança pública e justiça; assistência social; cultura; habitação, mobilidade urbana e saneamento; esportes e lazer; trânsito.

A reunião também teve como objetivo alinhar as agendas e estratégias de comunicação para que todos os pré-candidatos da base estejam coesos dentro do projeto político que está sendo liderado nacionalmente pelo presidente Lula e no Piauí por Rafael Fonteles e Wellington Dias.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no