Rafael Fonteles destaca emprego e renda como principais eixos do seu plano de governo

Em visita na manhã deste domingo (19) ao Mercado Público do São Joaquim, na zona Norte de Teresina, o pré-candidato a governador do Piauí pelo PT, Rafael Fonteles, reafirmou a geração de emprego, trabalho e renda como o principal foco do seu plano de governo.

O pré-candidato aproveitou a oportunidade para tomar café da manhã no mercado e conversar com feirantes e clientes sobre o desenvolvimento do comércio na capital. Segundo Rafael, as visitas aos mercados são importantes para que os trabalhadores possam pontuar as principais necessidades.

Foto: Divulgação/Ascom



“Estamos abertos à sugestões que aprimorem o nosso programa de governo e o desenvolvimento do comércio, o apoio à agricultura familiar e o incentivo à produção são pontos importantes do nosso projeto, que inclusive estão incluídos no nosso principal eixo, que é a geração de emprego, trabalho e renda”, afirmou.

Foto: Divulgação/Ascom

Para a feirante Auridete Bandeira, a visita do pré-candidato ao governo leva benefícios aos trabalhadores, uma vez que podem conhecer as propostas específicas para a melhoria do seu trabalho. Ela trabalha no Mercado do São Joaquim desde 1988 e fala das dificuldades dos feirantes, que se agravou nos últimos anos.

“Antes havia crescimento, o mercado era mais movimentado, tinha mais venda. Hoje está tudo mais difícil por causa dos altos valores. A volta do presidente Lula vai significar muito para nós feirantes e acredito que com o time do povo, o time que gosta de gente como a gente, tudo vai melhorar, conseguiremos produzir e vender mais”, disse.