Rafael Fonteles diz que meta no Piauí é chegar a 80% dos votos para Lula no 2° turno

O novo Governador do Piauí, Rafael Fonteles, cumpriu agenda com o candidato a Presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva, na última quarta (05), e revelou uma meta ousada do Partido dos Trabalhadores. Estado que deu a maior votação proporcional ao petista no Brasil, o Piauí quer ampliar a vantagem do ex-presidente e chegar a 80% dos votos. Além de Fonteles o senador eleito, Wellington Dias e a Governadora Regina Sousa também participaram do evento.



Considerando os 2,04 milhões de votos válidos no primeiro turno da eleição presidencial do Piauí, Lula chegaria, de acordo com a meta de Fonteles, a mais de 1,6 milhão de votos no estado, podendo ampliar em mais de 100 mil votos a vantagem sobre Bolsonaro em solo piauiense.

Durante sua fala na solenidade o novo Governador do Piauí ressaltou a fidelidade dos piauienses ao ex-presidente e valorizou o apoio de Lula em sua campanha. “Agradecer ao senhor, o senhor foi fundamental para a nossa eleição no Estado do Piauí, o apoio que o senhor nos deu. O Piauí mais uma vez foi o Estado com o maior percentual de votos do Brasil com 74,25% dos votos. Queremos aumentar a votação, é perfeitamente possível chegar aos 80% no Piauí. Só o Piauí com R$ 2,5 milhões de voto representou mais de um milhão de diferença de votos”, afirmou.

Fonteles comentou também a importância dos grupos de mensagens instantâneas para a mobilização no segundo turno do pleito. “Vamos continuar com essa meta para contribuir com a sua vitória no dia 30 de outubro. Fizemos um trabalho muito forte junto aos grupos de whatsapp, todas as redes sociais são importantes mas ele é fundamental dado o expertise que o outro lado tem de inventar fake news e propagar isso nas redes sociais especialmente nos grupos de Whatsapp. Essa é uma trincheira que a gente tem que reforçar bastante para evitar que a mentira possa se propagar e atrapalhar a eleição”, concluiu o Governador.

