Rafael Fonteles é diplomado pelo TRE-PI e fala em “governar para todos e todas"

O governador eleito Rafael Fonteles (PT) e o vice Themístocles Filho foram diplomados em solenidade realizada na noite desta sexta-feira (16) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). O ato marcou o encerramento do processo eleitoral de 2022 e autorizou a chapa eleita a tomar posse no cargo no dia 1º de janeiro. Em seu pronunciamento, Rafael Fonteles agradeceu sua família, seu grupo político e o povo do Piauí por lhe dar a oportunidade de governar os destinos administrativo do estado.

"Reafirmamos aqui o nosso compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado, investindo no social, na educação, na saúde, na segurança e na atração de investimentos que gerem emprego e renda", pontuou.O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Erivan Lopes, comentou a realização do pleito ressaltando novamente a confiabilidade e a eficiência do sistema eleitoral brasileiro, e desejou sorte aos diplomados, para que atuem em defesa da melhoria da qualidade do povo do Piauí.

Ainda no discurso, Rafael Fonteles reafirmou bandeiras levantadas na campanha políticas. Disse que vai "governar para todos e todas". Mas tendo atenção especial "aos mais pobres". A solenidade diplomou ainda o senador eleito Wellington Dias e os suplentes Jussara Lima e José Amauri, além dos deputados estaduais e federais eleitos e seus respectivos suplentes.

Solenidade de posse

A posse do governador eleito Rafael Fonteles (PT) contará com uma extensa programação que reunirá celebrações religiosas, Sessão Solene da Assembleia Legislativa e solenidade de transmissão de cargo no Palácio de Karnak. A primeira solenidade acontece no dia 29 de dezembro a partir das 19h. Rafael Fonteles participa de Culto em Ação de Graças na Igreja Batista Nacional Bereana, no bairro Mocambinho.

No dia seguinte, no dia 30, será a vez de Missa em Ação de Graças na Catedral de Nossa Senhora das Dores. A solenidade oficial da posse está marcada para ocorrer no dia 1º de janeiro, às 7h:30, na Alepi, onde Rafael Fonteles prestará juramento à Constituição Estadual do Piauí. Logo em seguida, às 8:30, ele receberá a faixa de governador das mãos da governadora Regina Sousa.

