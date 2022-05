Rafael Fonteles e Wellington Dias participam de plenária do vereador Dudu

Os pré-candidatos do PT a governador e senador, Rafael Fonteles e Wellington Dias, participaram, na noite desta quinta-feira (12), de uma grande plenária organizada pelo vereador e pré-candidato a deputado estadual, Dudu Borges (PT). Lideranças e moradores de mais de 150 bairros das quatro zonas de Teresina compareceram ao evento para ouvir e apoiar o time do povo.



O evento teve início com uma homenagem em memória ao funcionário do Instituto de Metrologia do Piauí (Imepi), José Valber Pereira, apoiador e simpatizante do PT. Logo em seguida, foi realizado o ato de filiação de 7 pessoas: Clóvis Júnior, Eduardo Freitas, Rosalina Sousa, Deusdedith Carvalho, Augusto Rocha, Kelle Nunes e Ryan Monteiro.

Dentre os novos filiados, o jovem Ryan Monteiro, de apenas 16 anos, deu o seu depoimento destacando a importância do voto da juventude. “Acho que o voto dos jovens é fundamental e pode ser decisivo nessas eleições. O meu primeiro voto vai ser no time de Rafael, Wellington e Lula porque vejo que é a única solução pra atual situação do Brasil. É com esse time do povo que eu conto para a construção de um país melhor”, disse.

FOTO: Ascom PT

Na plenária, Rafael Fonteles ressaltou que o seu time é aquele que está do lado da democracia. “O que está em jogo hoje é muito maior do que uma disputa política, é sobre a luta pela nossa democracia e nós estamos do lado que a defende com unhas e dentes. Esta é a missão mais importante da minha vida e, se tudo der certo, pretendo cumpri-la com a maior responsabilidade, idealizando e executando projetos focados no mais vulneráveis, que tenham como consequência principal a geração de emprego e renda para essas pessoas, e claro, garantido os direitos de cada cidadão piauiense”, afirmou.

FOTO: Ascom PT

Já Wellington Dias destacou o trabalho realizado por Dudu como vereador de Teresina. “O Dudu, hoje, é um líder nacional, não só do Piauí. A atuação dele se destaca como vereador de Teresina, sempre presente na luta do transporte, das mulheres, com os pastores, nos bairros e tem algo que é essencial na política: a sensibilidade com quem mais precisa. É também um grande articulador é isso é fundamental no time do Rafael e Lula. O que queremos é prosperidade para o Brasil e seguiremos a via da esperança”, apontou o pré-candidato.

A deputada federal Rejane Dias, que também marcou presença no evento, destacou que é uma honra trabalhar e fazer parte do time do povo. “Esse é o time que mais fez pelo Piauí e o Brasil, mas hoje,mais do que nunca, precisamos devolver a esperança de um futuro melhor para nossa gente. Vamos juntos construir essa jornada”, disse.

O vereador Dudu encerrou a plenária se comprometendo a deixar a caminhada do time de Rafael e Wellington mais forte. “Sabemos que hoje não é fácil sair de casa para ouvir os políticos, mas temos aqui uma multidão de gente disposta a dialogar com esse time e o motivo disso é a enorme vontade de transformar esse país que foi destruído pelo grupo que está na presidência atualmente. Vamos fortalecer a cada dia esse time do povo e reerguer o Brasil de Lula”, pontuou o parlamentar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no