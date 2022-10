Rafael Fonteles e Wellington Dias percorrem interior em atos de apoio a campanha de Lula

O Governador eleito, Rafael Fonteles, e o senador Wellington Dias estiveram em várias cidades do interior do Piauí no último sábado (22) realizando atos em apoio a candidatura de Lula no segundo turno da eleição presidencial. As caminhadas em apoio à Lula ocorreram em Bom Jesus, Uruçuí, e Floriano. No município, se mostraram confiantes em bater a meta de alcançar 80% dos votos válidos no estado para o candidato a presidência da República do PT.

Segundo Rafael, existem grandes chances de não só alcançar, como ultrapassar a meta. “No primeiro turno demos 74,25% dos votos para Lula. Na semana passada saiu uma pesquisa que apontou a vitória no Piauí com 79% no segundo turno, ou seja, até o dia 30 essa porcentagem vai aumentar e vamos dar mais de 80% para Lula, uma votação histórica. O Piauí é o estado mais Lulista do país e temos orgulho disso. Vamos continuar trabalhando muito para eleger Lula e estou certo de que seremos recompensados com grandes parcerias”, afirmou.

Wellington Dias aproveitou para agradecer o apoio do povo de Floriano e se comprometeu a recompensar com trabalho. “Meu muito obrigado a todos que elegeram Rafael, Wellington e os deputados da região. Esse reconhecimento do povo nos coloca em novo patamar e certamente retribuiremos com muito trabalho. Nossa bancada elegeu 80% das vagas, o que vai garantir uma integração forte para que a gente traga muita coisa para o nosso estado. Para fechar com chave de ouro, vamos botar Lula no Planalto do Palácio e resgatar o sorriso no rosto de todos os brasileiros”, disse.

Em Floriano, participaram da caminhada os deputados federais eleitos Francisco Costa e Rejane Dias; a deputada estadual eleita Ana Paula; o suplente de deputado estadual Marcus Vinicius; além de vereadores e lideranças da região.

