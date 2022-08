Rafael Fonteles e Wellington Dias realizam carreata na zona norte de Teresina

Os candidatos a governador do PT, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, realizaram na manhã deste domingo uma carreata na zona Norte de Teresina. O percurso iniciou na Avenida Marechal Castelo Branco, na altura do Atacadão, e percorreu ruas e avenidas da Água Mineral, Mocambinho, Poty Velho e vários outros bairros da zona Norte. O encerramento ocorreu na praça Princesa Isabel, no bairro Mafrense.



Rafael Fonteles comentou sobre a carreata e agradeceu a presença de todos. "O que fizemos aqui em Teresina foi gigantesco. A cidade nos abraçou, provou que está ao lado do Time do Povo e que confia em nosso trabalho para seguir desenvolvendo o Estado", disse. "Trabalharemos bastante para que todos tenham acesso à saúde e educação de qualidade, segurança forte, além de oportunidades de trabalho. Vamos retribuir a confiança que a população de Teresina nos demonstrou hoje", finalizou o candidato.

Já Wellington Dias afirmou que a carreata foi um momento marcante e ressaltou o carinho das pessoas de Teresina. “Foi um momento incrível, onde pudemos sentir o carinho das pessoas por Lula. O nosso lado é o do amor, que tem esse compromisso de não dividir o País. Estamos trabalhando bastante para vencer e temos propostas para desenvolver ainda mais o Piauí. Então, Teresina não tem dúvida: é Lula presidente, Rafael governador e Wellington senador”, frisou o candidato ao senado.

Fotos: ascom RF e WD

