Rafael Fonteles exonera Marllos Sampaio da Secretaria de Mineração; veja quem assume

O Governador exonerou o Secretário de Estado, da Secretaria do Desenvolvimento, Abastecimento, Mineração e Energias Renováveis, Marllos Sampaio. O ato foi publicado no diário oficial suplementar da última segunda (13). No lugar do irmão do vice-governador, Themístocles Filho, assume a esposa de Marllos, e vereadora de Valença Paula Jeanne Rosa de Lima Sampaio. Veja as mudanças clicando no link.



Além da mudança na Mineração o Governador oficializou ainda alterações na Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, deixa a pasta o ex- vereador de Valença, Leonardo Nogueira Pereira, e assume o ex-secretário de Justiça, Carlos Edilson.

Paula Jeanne foi a vereadora mais votada na cidade de Valença no último pleito de 2020, a enfermeira presidiu o legislativo valenciano no primeiro bienio 2021-2022. Marllos Sampaio foi procurado pelo Portal O Dia para prestar esclarecimentos sobre a exoneração, porém não atendeu as ligações.

FOTO: Arquivo O DIA



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no