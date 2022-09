Rafael Fonteles faz carreata em Campo Maior ao lado de Wellington Dias

O candidato do Partido dos Trabalhadores ao Governo do Piauí, Rafael Fonteles, realizou na noite da última quinta (22), ao lado do candidato ao senado da coligação, Wellington Dias, uma carreata na cidade de Campo Maior. Sétimo maior colégio eleitoral do Estado, o munícipio é um entreposto estratégico para ambos os lados da disputa. Além dos candidatos, vários apoiadores também participaram do evento.



Fonteles agradeceu o apoio dos populares e prometeu uma boa gestão caso vença o pleito. "E o que mais impressiona não foi nem o tamanho da carreata, o mais importante foi a acolhida, a euforia e o sorriso no rosto das pessoas, em cada porta de casa ou comércio. E Campo Maior pode contar com Lula, Wellington e Rafael para fazer o melhor governo da história do Piauí", comentou o candidato a governador, Rafael Fonteles.

Já o ex-governador Wellington Dias, elogiou o currículo de Fonteles e valorizou a aliança com o ex-presidente Lula. "E o nosso candidato a governador, Rafael Fonteles, faz parte dessa história porque tem serviço prestado nos 224 municípios do Estado, enquanto secretário de Fazenda e coordenador do PRO Piauí. Além disso, Rafael é sangue novo, é o candidato do Lula no Piauí e está preparado para governar", concluiu Wellington Dias.

FOTO: ascom RF e WD

